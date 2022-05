Rencontres Bretonnes et Occitanes

Rencontres Bretonnes et Occitanes, 18 août 2022, . Rencontres Bretonnes et Occitanes

2022-08-18 – 2022-08-23 [Plus d’informations : à venir] Jeudi 18 Août : participation musicale et dansée (si possible) à la visite de la ville de Beaumont. Vendredi 19 Août : café breton/occitan l’après-midi et conférence sur les bretons en Dordogne. Samedi 20 Août : marché, prestation en costume avec déambulation et danse le matin, après-midi lecture de contes traditionnels, fin d’après-midi initiation à la danse et fest-noz le soir avec groupes Breton et occitan. Dimanche 21 Août : dentelle conférence le matin et initiation à la danse avec fest-noz le soir avec groupes Breton et Occitan. Lundi 22 Août : bal folk le soir sur la place de Beaumont. Mardi 23 Août : Prestations au marché le matin. [Plus d’informations : à venir] Jeudi 18 Août : participation musicale et dansée (si possible) à la visite de la ville de Beaumont. Vendredi 19 Août : café breton/occitan l’après-midi et conférence sur les bretons en Dordogne. Samedi 20 Août : marché, prestation en costume avec déambulation et danse le matin, après-midi lecture de contes traditionnels, fin d’après-midi initiation à la danse et fest-noz le soir avec groupes Breton et occitan. Dimanche 21 Août : dentelle conférence le matin et initiation à la danse avec fest-noz le soir avec groupes Breton et Occitan. Lundi 22 Août : bal folk le soir sur la place de Beaumont. Mardi 23 Août : Prestations au marché le matin. +33 5 53 22 39 12 [Plus d’informations : à venir] Jeudi 18 Août : participation musicale et dansée (si possible) à la visite de la ville de Beaumont. Vendredi 19 Août : café breton/occitan l’après-midi et conférence sur les bretons en Dordogne. Samedi 20 Août : marché, prestation en costume avec déambulation et danse le matin, après-midi lecture de contes traditionnels, fin d’après-midi initiation à la danse et fest-noz le soir avec groupes Breton et occitan. Dimanche 21 Août : dentelle conférence le matin et initiation à la danse avec fest-noz le soir avec groupes Breton et Occitan. Lundi 22 Août : bal folk le soir sur la place de Beaumont. Mardi 23 Août : Prestations au marché le matin. Beaumont dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville