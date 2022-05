RENCONTRES BIERE FROMAGE CHEZ UN BRASSEUR, 24 juin 2022, .

RENCONTRES BIERE FROMAGE CHEZ UN BRASSEUR

2022-06-24 – 2022-06-24

Et si on relâchait la pression et qu’on terminait la semaine autour d’un apéro avec des produits et des gens d’ici ?

Un vendredi par mois, un lieu surprenant à découvrir, des invités passionnants et passionnés, des bières locales et des fromages différents à déguster : la recette toute trouvée pour passer un bon moment en mode afterwork, entre collègues, en amoureux ou entre amis !

Nos rencontres bière fromage sont ouverts aux enfants et deviennent des rencontres limonade fromage : venez en famille.

On ne change pas une équipe qui gagne : une rencontre, 3 dégustations, du fromage. On reprend en immersion chez un brasseur du territoire. Rendez-vous à la brasserie Wattbeer à Carvin !

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/apero-biere-fromage

