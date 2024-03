Rencontres – ballet Julien Lestel Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, samedi 26 octobre 2024.

Rencontres – ballet Julien Lestel La Baule Evènements – SPL Atlantia en accord avec Alexandra Cardinale Opera Ballet Production présente Rencontres Ballet Julien Lestel Avec les danseurs du Ballet Julien Lestel : Eva Bégué, … Samedi 26 octobre, 20h00 Palais des congrès Atlantia Billet: 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-26T20:00:00+02:00 – 2024-10-27T06:00:00+01:00

Fin : 2024-10-26T20:00:00+02:00 – 2024-10-27T06:00:00+01:00

La Baule Evènements – SPL Atlantia en accord avec Alexandra Cardinale Opera Ballet Production présente

Rencontres

Ballet Julien Lestel

Avec les danseurs du Ballet Julien Lestel : Eva Bégué, Titouan Bongini, Alexandra Cardinale, Florent Cazeneuve, Maxence Chippaux, Jean-Baptiste de Gimel, Roxane Katrun, Ingrid Le Breton, Inès Pagotto, Louis Plazer, Gilles Porte, Mara Whittington.

Cette pièce chorégraphique a pour thème les rencontres. Il s’agit d’explorer le champ des possibles qu’elles offrent, la manière dont elles tracent le chemin de notre existence et façonnent l’être que nous sommes. Elles sont les fils du tissage structurant les liens qui nous relient les uns aux autres.

Elles nous révèlent à nous-mêmes tout en nous donnant l’occasion de nous ouvrir aux autres et au monde. Une rencontre peut venir du hasard, mais encore faut-il saisir l’instant qui nous l’offre et savoir sortir de soi pour accueillir l’autre dans sa différence.

Un spectacle puissant et intense où les âmes se rencontrent, se confrontent et s’unissent.

Durée (à titre indicatif) : 1h

Chorégraphie : Julien Lestel

Musiques : Ezio Bosso / Chet Baker

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontres-ballet-julien-lestel-la-baule-escoublac.html »}]

CULTURE FAMILLE