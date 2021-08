Rencontres avec les Vignerons du Pays d’Arles Arles, 27 août 2021, Arles.

Rencontres avec les Vignerons du Pays d’Arles 2021-08-27 18:00:00 – 2021-08-27 19:30:00 Quartier Fourchon Campanile Arles

Arles Bouches-du-Rhône

Le Mas de Valériole le 27 août et le Domaine de l’Attilon le 24 septembre

vous donnent rendez-vous à la Paillotte arlésienne pour une dégustation suivie d’une soirée tapas et DJ jusqu’à 23 h



Un bon moment de partage et de convivialité !

Pour ces soirées d’été, les vins du Pays d’Arles sont mis à l’honneur.

arles@campanile.fr +33 4 90 49 99 99 http://www.campanile.com/

Le Mas de Valériole le 27 août et le Domaine de l’Attilon le 24 septembre

vous donnent rendez-vous à la Paillotte arlésienne pour une dégustation suivie d’une soirée tapas et DJ jusqu’à 23 h



Un bon moment de partage et de convivialité !

dernière mise à jour : 2021-07-30 par