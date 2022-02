Rencontres avec les jeunes Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

L'engagement des jeunes pour le climat est aujourd'hui très important. Les marches pour le climat rassemblent des centaines de milliers de jeunes partout dans le monde. Cette rencontre avec Bruges-Capbis-Mifaget Demain a pour mission de préparer la venue d'un chercheur de renommée mondiale à Bruges en Mars : Christophe Cassou. Les deux rdv en toute simplicité avec les membres de l'association seront pour préparer vos questions ou réflexions qui seront proposées au chercheur lors de la conférence.

