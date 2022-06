Rencontres avec les Danses de la Paix Laprugne Laprugne Catégories d’évènement: 03250

Rencontres avec les Danses de la Paix Laprugne, 22 juillet 2022, Laprugne. Rencontres avec les Danses de la Paix La Maison Rouge 10 impasse du Fayet Laprugne

2022-07-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-24 12:00:00 12:00:00 La Maison Rouge 10 impasse du Fayet

Laprugne 03250 EUR 100 218 Les Danses de la Paix Universelle font partie de cette tradition immémoriale des danses sacrées, guérisseuses et transformatrices.

Elles s’inspirent des Mantras des traditions spirituelles du monde entier. lamaisonrouge03@gmail.com +33 7 61 78 30 04 https://www.compagniedelamaisonrouge.fr/page/1819409-rencontres-avec-les-danses-de-la-paix La Maison Rouge 10 impasse du Fayet Laprugne

