Rencontres avec les compositrices Pascale Criton et Farnaz Modarresifar Médiathèque Hélène Berr Paris, samedi 2 mars 2024.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la médiathèque poursuit sa médiation de la musique contemporaine en accueillant deux compositrices pour deux rencontres à propos de leurs travaux.

Pascale Criton

Pascale Criton a étudié

la composition avec Ivan Wyschnegradsky – dont elle a par ailleurs réuni, présenté et annoté des écrits -,

Gérard Grisey et Jean-Étienne Marie. Elle a aussi suivi une formation en informatique musicale à

l’IRCAM à Paris. Passionnée par le continuum

sonore, elle utilise des scordatura (en 1/4,

1/12e, 1/16e de ton) destinées à des instruments tels que

les piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon associés à l’orchestre et à

l’électronique.

Son catalogue compte des œuvres pour

musique de chambre et ensemble, ainsi que des musiques mixtes. Elle développe

également des dispositifs sono-tactiles qui permettent une écoute par le toucher.

En 2015, elle co-dirige avec Jean-Marc Chouvel le collectif Gilles

Deleuze, la pensée-musique paru chez CDMC/Symétrie, en témoignage de sa

rencontre déterminante avec le philosophe français.

La musique de Pascale Criton se

caractérise par une approche flexible entre hauteur, timbre, bruit et phénomènes

acoustiques qui stimulent l’émergence de sonorités inouïes. Un CD, Infra, interprété par l’Ensemble Dedalus,

est paru chez Potlatch et primé par un «

Coup de cœur » de l’académie Charles Cros en 2018.

Farnaz Modarresifar

La compositrice, santouriste et

improvisatrice franco-iranienne Farnaz Modarresifar est née

en 1989 à Téhéran. Bercée de musique classique occidentale et persane, elle se

forme au Conservatoire et à l’Université de sa ville natale. Elle étudie le santour, une cithare sur table

persane, à la fois en improvisation et dans un répertoire de style

traditionnel. En 2009, lors d’un séjour universitaire en Allemagne, elle est touchée

par une interprétation d’Atmosphères

de György Ligeti, elle se passionne

alors pour la musique contemporaine et décide de s’orienter vers la

composition. Elle poursuit ses études en France et fréquente en particulier les

classes de composition d’Édith Lejet,

Éric Tanguy et Jean-Luc Hervé.

Farnaz Modarresifar est pétrie de

poésie et de littérature persanes ainsi que de mythologie. Lectrice de Carl Gustav Jung ainsi que de Sigmund Freud, fascinée par la

thématique des rêves et de la mort, elle réunit en deux recueils un ensemble de

poèmes d’après ses propres songes, intitulé Contes.



Sa pratique virtuose du santour

et son travail de composition s’influencent mutuellement autour des modes

persans et d’une recherche sur le timbre, les techniques de jeu et les limites

instrumentales. Elle développe ainsi notamment un langage contemporain inédit

pour son instrument. Sensible à l’univers des sons, elle exploite les

résonances, la percussivité instrumentale et vocale et travaille sur le temps

et le silence dans une conception musicale qui requiert une écoute attentive.

Elle compose pour tout type

d’effectif, de l’instrument seul ou de la voix seule à l’orchestre de chambre. Citons

Polaris pour piano (2016), La Mort de Yazd-Gérd pour soprano et

ensemble instrumental (2017), Gabbéh

pour alto et santour (2019), Balades

oniriques pour deux voix, santour, piano, violon et percussions (2022), œuvre

avec laquelle elle remporte le Prix des professeurs de collège de la 24e

édition du Grand Prix Lycéen des Compositeurs.

> Les deux rencontres sont réalisées

avec le partenariat de Véronique

Verdier, philosophe et musicologue, qui sera également modératrice.

Entrée libre

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

