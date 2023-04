Rencontres avec… les artistes de l’exposition « Faire passer le jour » du musée de la Dentelle

2023-04-16 – 2023-04-16 . Des rendez-vous pour rencontrer les artistes de l’exposition « Faire passer le jour », découvrir leur travail, leurs inspirations, leur processus créatif et leurs liens avec la dentelle. -Claire Poisson et Dominique Kermène le dimanche 16 avril , 16h

-Sylvie de Meurville, De la mer d’Aral à la Nonette, un voyage au fil de l’eau le samedi 3 juin, 15h

-Evelyne Simonin le vendredi 23 juin, 19h

-Dominique De Beir le dimanche 9 juillet, 15h https://www.chantilly-dentelle.com/actualit%C3%A9s/rendez-vous-2023/ Musée de la Dentelle de Chantilly dernière mise à jour : 2023-03-30 par

