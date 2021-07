Bobigny Stade départemental de La Motte Bobigny, Seine-Saint-Denis Rencontres avec les archéologues Stade départemental de La Motte Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Les archéologues du Département de la Seine-Saint-Denis viennent à votre rencontre pour vous présenter les opérations archéologiques, menées à Bobigny depuis 30 ans, qui ont permis des découvertes majeures : une nécropole gauloise, un village d’artisans gaulois et une petite agglomération gallo-romaine. Diverses animations accompagneront ces rencontres : expositions et diffusion de courts-métrages d’archéologie. Avec Cristina Gonçalvès-Buissart, Alexandre Michel, Fabien Normand archéologues au Département de la Seine-Saint-Denis

Présentation de trente ans d'opérations archéologiques, menées à Bobigny, ayant permis des découvertes majeures : nécropole gauloise, village d'artisans gaulois et petite agglomération gallo-romaine.

2021-09-18 à 2021-09-19

