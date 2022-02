Rencontres avec le primeur Arnaud LEZIE Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontres avec le primeur Arnaud LEZIE Paris Expo Porte de Versailles, 27 février 2022, Paris. Rencontres avec le primeur Arnaud LEZIE

Paris Expo Porte de Versailles, le dimanche 27 février à 09:30

Venez à la rencontre de notre primeur Arnaud LEZIE sur notre stand Demain la Terre. Dégustations, échanges et partages seront le mettre mot autour de nos produits durant la matinée. En partenariat avec Saveurs Commerce. Mise en valeur des fruits et légumes Demain la Terre par le primeur Arnaud LEZIE En partenariat avec Saveurs Commerce Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T09:30:00 2022-02-27T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontres avec le primeur Arnaud LEZIE Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-27 was last modified: by Rencontres avec le primeur Arnaud LEZIE Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 27 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris