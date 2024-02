RENCONTRES AVEC LE COLLECTIF FEMMES DE BRETAGNE EN LOIRE ATLANTIQUE/ PORNIC MET LES FEMMES À L’HONNEUR Rue Jules Ferry Pornic, vendredi 8 mars 2024.

Dans le cadre de « Pornic met les femmes à l’honneur » le collectif Femmes de Bretagne et de Loire- Atlantique organise des rencontres: osez entreprendre en tant que femmes!

Femmes de Bretagne s’adresse à toutes les femmes qui aimeraient bien mais qui n’osent pas, à celles qui ont une ambition et qui ne sont pas sûres d’avoir toutes les ressources pour la réaliser, aux femmes qui ont envie de voler de leurs propres ailes, aux cheffes d’entreprises qui veulent rompre l’isolement, aux bretonnes solidaires , ces hommes et femmes salariés qui veulent soutenir l’association.

Une association pour l’entrepreneuriat féminin.

Femmes de Bretagne est un réseau de femmes actives qui favorise l’entreprenariat, la création, la reprise et le développement d’entreprises par les femmes, en Bretagne et en Loire-Atlantique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 18:00:00

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val St Martin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

