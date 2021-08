Chalon-sur-Saône Musée Denon Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Rencontres avec l’association Armatura, démonstrations de Pas d’armes et des techniques de combat au XVe siècle Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Musée Denon, le samedi 18 septembre à 14:00

L’association Armatura propose le samedi 18 septembre des rencontres et démonstrations de Pas d’armes au XVe siècle, en lien avec le Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs évoqué dans l’exposition Miroir du Prince : explication des règles spécifiques au Pas d’armes et aux tournois, les armes et le matériel utilisés, présentation des manuels d’escrime du XVe siècle, le maniement de la hache lors des combats,…

Les horaires seront précisés ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

