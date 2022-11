Rencontres avec l’animal sauvage

2023-02-02 18:30:00 – 2023-02-02 EUR Quand Nasstassja Martin raconte son attaque par un ours, nous pensons immédiatement au lion de Joseph Kessel, à la panthère des neiges que traque Sylvain Tesson, à la femelle ocelot que chassa le vieux qui lisait des romans d’amour vu par Sepulveda, au Croc-Blanc de Jack London, au monde sauvage que Vladimir Arseniev explore grâce à Derzsou Ouzala, à l’homme-chevreuil de Geoffroy Delorme ou au livre de la jungle de Rudyard Kipling. On se confronte, on s’observe, on s’apprivoise ou on s’agresse… accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/actions-culturelles-programme/lectures-aperitives-rencontres-avec-l-animal-sauvage dernière mise à jour : 2022-11-14 par

