Rencontres avec des auteurs et photographes au Chenal Porspoder, 18 décembre 2021, Porspoder.

Rencontres avec des auteurs et photographes au Chenal Le Chenal 13 rue du Port Porspoder

2021-12-18 16:00:00 – 2021-12-18 18:30:00 Le Chenal 13 rue du Port

Porspoder Finistère Porspoder

Les éditions Géorama organisent une séance de rencontres et de dédicaces avec des auteurs, photographes, illustrateurs… au Chenal le samedi 18 décembre de 16 heures à 18 heures.

Avec notamment Hervé Bellec (Garce d’étoile, La balade de Bob Kerjan, Brèves de Bretagne, Monts d’Arrée, Le beurre et l’argent du beurre, Les sirènes du Transsibérien), Anne Bergogne (Rade de Brest), Sylvie Coffre-Vieillard (Canal de Nantes à Brest, L’aventure du longe-côte), Didier Labouche (Ouzbékistan, Russie), Hervé Quéméner (Abers, Enclos paroissiaux, Cap Sizun, Crozon)…

Mais aussi les photographes Hervé Inisan (Rêver Ouessant, Habiter Ouessant), Jean-Yves Guillaume (Le tour du monde dans son jardin, Abers, Enclos paroissiaux, Cap Sizun, Crozon, Monts d’Arrée, Trégor), Hervé Ronné (Canal de Nantes à Brest, Goëlo, Baie de Morlaix, Saint-Malo et la Rance maritime)… ainsi que le peintre Jean-Yves André (Mégalithes du Morbihan).

Katita Reynes présentera également son livre « Cakes en forêt. Recettes et ambiance de l’Autre Rive », paru aux éditions Locus Solus (illustré par Héloïse Bihan-Poudec).

Et d’autres surprises encore !

lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/

