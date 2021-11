Connerré Médiathèque La Passerelle Connerré, Sarthe Rencontres avec des auteurs de bandes dessinées Médiathèque La Passerelle Connerré Catégories d’évènement: Connerré

Sarthe

Rencontres avec des auteurs de bandes dessinées Médiathèque La Passerelle, 22 janvier 2022, Connerré. Rencontres avec des auteurs de bandes dessinées

Médiathèque La Passerelle, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Rencontre-dédicace aves des auteurs de bandes dessinées Sarthois Rencontre-dédicace aves des auteurs de bandes dessinées Sarthois Médiathèque La Passerelle 4 avenue Carnot 72160 Connerré Connerré Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Connerré, Sarthe Autres Lieu Médiathèque La Passerelle Adresse 4 avenue Carnot 72160 Connerré Ville Connerré lieuville Médiathèque La Passerelle Connerré