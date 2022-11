RENCONTRES AVEC ANDREA MOLESINI ET FABIO GAMBARO Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Dans le cadre des 70 ans du Comité Dante Alighieri Au programme : Histoire, littérature et musique Rencontres avec Andrea Molesini, romancier, poète, prix Campiello 2011 (Tous les salauds ne sont pas de Vienne) et Fabio Gambaro, journaliste littéraire, co-fondateur du festival Italissimo. Modératrice: Paola Farolfi, professeur de littérature, écrivaine et traductrice. Après-midi introduite par Maria- Antonietta Lensi, chargée de projets, sur l’histoire des Comités Dante Alighieri. Concert de clôture avec Andrea Fallico et Simon Barbaux, musiciens de l’Orchestre national de Montpellier (Œuvres de Nino Rota et d’Ennio Morricone). Dédicaces des ouvrages d’Andrea Molesini et de Fabio Gambaro en partenariat avec le Grain des mots. Vin d’honneur offert aux participants. Repas payant (35 euros) au Métropole sur réservation 04 67 12 32 32 précisez Repas Dante Alighieri *Hôtel Le métropole, 3 rue clos René, ouverture du salon à 14 h réservation fortement conseillée Rencontres avec Andrea Molesini, romancier, poète, prix Campiello 2011 (Tous les salauds ne sont pas de Vienne) et Fabio Gambaro, journaliste littéraire, co-fondateur du festival Italissimo. Montpellier

