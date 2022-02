Rencontres autour du spectacle CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’évènement: Essonne

Le Moulon

Rencontres autour du spectacle CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 4 mars 2022, Le Moulon. Rencontres autour du spectacle CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas.

du vendredi 4 mars au jeudi 10 mars à Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

L’équipe de la Scène de recherche vous invite à un rendez-vous avec l’équipe artistique du spectacle CONTINUUM sur le plateau de la Scène de recherche. Pour une durée de 30 minutes environ, nous vous proposons une présentation du travail en cours et une discussion informelle avec Aurelia Ivan et Sallahdyn Khatir, metteure en scène et scénographe.

Entrée libre sur réservation

Venez à la rencontre de l’équipe artistique du projet CONTINUUM. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T13:00:00 2022-03-04T13:30:00;2022-03-08T13:00:00 2022-03-08T13:30:00;2022-03-10T13:00:00 2022-03-10T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Le Moulon Autres Lieu Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette Ville Le Moulon lieuville Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Departement Essonne

Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-moulon/

Rencontres autour du spectacle CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 2022-03-04 was last modified: by Rencontres autour du spectacle CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas. Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay 4 mars 2022 Le Moulon Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay Le Moulon

Le Moulon Essonne