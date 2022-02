Rencontres autour du livre Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Rencontres autour du livre Mâcon, 11 juin 2022, Mâcon. Rencontres autour du livre Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon

2022-06-11 – 2022-06-11 Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne

Mâcon Saône-et-Loire EUR 0 0 Au sein de l’Hôtel Senecé, propriété de l’Académie de Mâcon et immeuble prestigieux du centre-ville de Mâcon, la 16e édition des Rencontres autour du livre permettra de mettre en valeur la littérature sous toutes ses formes.

Cette journée a été pensée pour que chaque maillon de la chaîne du livre soit représenté afin de permettre l’aboutissement d’un projet d’écriture. Au cours de sa déambulation, chacun pourra glaner des informations et des conseils, partager son réseau professionnel. academie.macon@wanadoo.fr +33 9 75 60 45 35 Au sein de l’Hôtel Senecé, propriété de l’Académie de Mâcon et immeuble prestigieux du centre-ville de Mâcon, la 16e édition des Rencontres autour du livre permettra de mettre en valeur la littérature sous toutes ses formes.

Cette journée a été pensée pour que chaque maillon de la chaîne du livre soit représenté afin de permettre l’aboutissement d’un projet d’écriture. Au cours de sa déambulation, chacun pourra glaner des informations et des conseils, partager son réseau professionnel. Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Ville Mâcon lieuville Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Rencontres autour du livre Mâcon 2022-06-11 was last modified: by Rencontres autour du livre Mâcon Mâcon 11 juin 2022 Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire