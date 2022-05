Rencontres autour du jardin de la Villa Perrusson Villa Perrusson Écuisses Catégories d’évènement: Écuisses

Saône-et-Loire

Rencontres autour du jardin de la Villa Perrusson Villa Perrusson, 5 juin 2022, Écuisses. Rencontres autour du jardin de la Villa Perrusson

Villa Perrusson, le dimanche 5 juin à 14:00

Pour la deuxième année consécutive, le parc de la Villa Perrusson accueillera une rencontre avec les acteurs locaux de l’univers des jardins. L’opportunité de rencontrer ou retrouver associations et professionnels pour échanger sur de nombreux sujets : potager, fleurs, fruits, plantes, culture …

Entrée libre

Découvrez ce jardin réalisé dans l’esprit des parcs paysagers de la fin du XIXème siècle et les essences d’arbres qu’il abrite ! Villa Perrusson Rue de la Gare 71210, Ecuisses Écuisses Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Écuisses, Saône-et-Loire Autres Lieu Villa Perrusson Adresse Rue de la Gare 71210, Ecuisses Ville Écuisses lieuville Villa Perrusson Écuisses Departement Saône-et-Loire

Villa Perrusson Écuisses Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecuisses/

Rencontres autour du jardin de la Villa Perrusson Villa Perrusson 2022-06-05 was last modified: by Rencontres autour du jardin de la Villa Perrusson Villa Perrusson Villa Perrusson 5 juin 2022 Écuisses Villa Perrusson Écuisses

Écuisses Saône-et-Loire