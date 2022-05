Rencontres autour du four à pain des Nouals Floirac, 27 juillet 2022, Floirac.

Rencontres autour du four à pain des Nouals Floirac

2022-07-27 08:45:00 08:45:00 – 2022-07-27

Floirac 46600 Floirac

9 h : Après la mise en chauffe du four, départ pour le Port Vieux avec Clément Bouscarel, paysan conteur et Bruno Jardel, pêcheur professionnel pour parler de la pêche traditionnelle sur la rivière Dordogne.

12 h : Cuisson du pain par Florent Ricou, boulanger à Vayssou

Montvalent, atelier de préparation de plats à base de poissons de la Dordogne avec Jocelyne et

Jean-Pierre Costes, l’Atelier de la Fontaine, et cuisson des préparations dans le four

13 h 30 : Défournage du pain, atelier pompe à huile du Quercy et cuisson des préparations apportées par les participants.

Convivialité autour du pique-nique façon auberge espagnole, accompagné de la dégustation du pain et des préparations à base de poissons de la Dordogne.

Au four à pain (fléchage depuis la place du village de Floirac)

Les personnes qui le souhaitent pourront utiliser le four pour cuire leurs préparations.

Les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts ne sont pas fournis. Prévoir de

l’eau en quantité suffisante (pas d’approvisionnement possible sur le site).

Journée à la carte avec plusieurs animations.

+33 5 65 53 40 00

9 h : Après la mise en chauffe du four, départ pour le Port Vieux avec Clément Bouscarel, paysan conteur et Bruno Jardel, pêcheur professionnel pour parler de la pêche traditionnelle sur la rivière Dordogne.

12 h : Cuisson du pain par Florent Ricou, boulanger à Vayssou

Montvalent, atelier de préparation de plats à base de poissons de la Dordogne avec Jocelyne et

Jean-Pierre Costes, l’Atelier de la Fontaine, et cuisson des préparations dans le four

13 h 30 : Défournage du pain, atelier pompe à huile du Quercy et cuisson des préparations apportées par les participants.

Convivialité autour du pique-nique façon auberge espagnole, accompagné de la dégustation du pain et des préparations à base de poissons de la Dordogne.

La Bruyle

Floirac

dernière mise à jour : 2022-05-23 par