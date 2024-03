RENCONTRES AUTOUR DES CÉPAGES INTERDITS ET DES VINS NATURE Montpellier, dimanche 17 mars 2024.

RENCONTRES AUTOUR DES CÉPAGES INTERDITS ET DES VINS NATURE Montpellier Hérault

L’association MANIFESTO ! Organise les 16 et 17 mars 2024 à La Tendresse, 80 Impasse Flouch à Montpellier, des rencontres autour des cépages interdits et des vins nature, qui se clôtureront par un concert-dégustation.

L’association MANIFESTO ! Organise les 16 et 17 mars 2024 à La Tendresse, 80 Impasse Flouch à Montpellier, des rencontres autour des cépages interdits et des vins nature, qui se clôtureront par un concert-dégustation.

Samedi 16 mars :

• 16h 18h Table Ronde sur la Viticulture en milieu urbain

• 19h 21h Projection débat du film Vitis Prohibita de Stephan Balay

Le dimanche 17 mars :

• 14h 16h Atelier de bouturage de la vigne

• 17h 19h In Vino Very Jazz, concert dégustation

La projection et le débat, l’atelier et la table ronde sont gratuits et ouverts au plus grand nombre. Merci toutefois de vous pré-inscrire, afin que nous puissions anticiper le nombre de participants.

Le concert dégustation est payant. Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver au plus tôt et à arriver un peu avant l’heure du début du spectacle, afin que tout le monde puisse être installé au mieux. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

80 Impasse Flouch

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

L’événement RENCONTRES AUTOUR DES CÉPAGES INTERDITS ET DES VINS NATURE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-13 par OT MONTPELLIER