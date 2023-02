RENCONTRES AUTOUR DE LA BANDE DESSINEE Gruissan A.D.T. de l'Aude / OMT Gruissan Gruissan Catégories d’Évènement: Aude

2023-04-29 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 Gruissan

Aude Gruissan Ouvrez le livre et immergez-vous au cœur du monde de la BD en compagnie du parrain de cette édition, Serge CARRÈRE. Tournez la page, une vingtaine de dessinateurs et de scénaristes vous transmettent leur passion, une rencontre unique. Continuez votre lecture, un coin jeunesse s’offre aux enfants qui profitent d’ateliers créatifs et dessins.

Le chapitre qui suit vous propose: projections de films, dédicaces, expos et stand de bouquinistes. Vous hésitez à lire ce livre ? Dans l’art de la BD, les dessinateurs traduisent en dessins les plus subtiles nuances de leur scénario. Vont-ils réussir à vous embarquer dans leur bulle ? Programme en cours de finalisation… encore un peu de patience! office.tourisme@gruissan-mediterranee.com +33 4 68 49 09 00 http://www.gruissan-mediterranee.com/ Gruissan

