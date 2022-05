Rencontres auteurs et comédiens et cafés littéraires Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: 76450

Cany-Barville

Rencontres auteurs et comédiens et cafés littéraires Cany-Barville, 3 juillet 2022, Cany-Barville. Rencontres auteurs et comédiens et cafés littéraires Médiathèque “Les Semailles” 10 Route de Barville Cany-Barville

2022-07-03 – 2022-07-03 Médiathèque “Les Semailles” 10 Route de Barville

Cany-Barville 76450 Les bibliothécaires de la médiathèque Les Semailles vous proposent :

Des rencontres auteurs et comédiens autour du livre, à la Salle Daniel Pierre

Des cafés littéraires, à la salle du Baillage de Caux.

bibliotheque@cany-barville.fr +33 2 35 57 24 13

Des rencontres auteurs et comédiens autour du livre, à la Salle Daniel Pierre

Des cafés littéraires, à la salle du Baillage de Caux.

Dimanche 3 juillet, horaires à préciser. Médiathèque “Les Semailles” 10 Route de Barville Cany-Barville

