Rencontres au vert Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 17 mars 2024.

Dimanche 17 mars 2024, rendez-vous à la Ferme d’en Haut de 15h à 18h pour une nouvelle édition de Rencontres au vert : à la découverte de la permaculture (Tout public, gratuit)

La permaculture au jardin par la Maison du jardin

Vous rêvez d’un jardin productif en fruits et en légumes, tout en favorisant la biodiversité au jardin ?

Vous découvrirez un ensemble de méthodes et d’ouvrages vous permettant d’organiser les activités

toute l’année au jardin.

Initiation à la pemaculture par Louis Gavériaux, Président d’Arbraculture

Vous pouvez choisir de participer aux deux activités et donc de passer l’après-midi à la Ferme avec

Arbraculture ou à une seule des deux. Ci-dessous les deux rendez-vous :

15h15-16h15 : Conférence interactive

On entend souvent parler de permaculture, résumée en général à de simples techniques de jardinage. Venez découvrir ce que cela signifie réellement et comment l’utiliser dans le domaine de l’aménagement paysager. Une conférence interactive animée par Louis Gavériaux, qui met en pratique la permaculture depuis 8 ans.

16h30-18h

En mars c’est la folie des semis ! Pour bien démarrer son potager, rien de mieux que de semer ses propres graines biologiques et reproductibles. Apprenez toute la méthode pour un semis réussi et adapté à chaque légume, repartez à la maison avec le semi que vous aurez réalisé. Pour les grands et les petits.

Atelier : réussir ses semis avec Amélie Sander

15h à 16h30 :

Réaliser soi-même ses plants de tomates, de choux ou de fleurs d’été n’est pas toujours facile. Avec cet atelier vous apprendrez à respecter le taux d’humidité, la température et la luminosité pour que chaque espèce se trouve dans les conditions optimales de germination, vous pourrez aussi repartir avec vos propres semis.

Inscription sur le site de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers_dd_2024

Grainothèques des Villeneuvois

Que vous ayez un grand jardin bien exposé ou une discrète petite jardinière de balcon, vous pouvez venir au stand Grainothèque de l’association APC ! L’occasion de récupérer, échanger des graines, demander des conseils sur les semis ou simplement partager un moment de convivialité. Vous pourrez réaliser et repartir avec un petit semis plein d’espoir !

La nature nous offre des graines adaptées à notre sol et fertile alors, quoi de mieux qu’un modèle de troc pour permettre à chacun de disposer de semences traditionnelles, libres, reproductibles et de tendre vers l’autonomie alimentaire. Un moyen de repenser sa consommation en commençant au potager. La ville nature & nourricière commence par chacun d’entre nous !

Plus d’info : https://new.express.adobe.com/webpage/Kn2uYxaDhIPeM?

La Grainothèque est l’une des nombreuses propositions éco citoyennes portées par l’association APC.

L’association pour le maintien de l’agriculture paysanne

VAscq’AMAP regroupe des citoyens solidaires de Villeneuve d’Ascq et des environs qui s’engagent sur une année pour soutenir des paysans : un maraicher, un producteur de pommes et poires, poulets et oeufs, un boulanger.

Nous vous proposons une rencontre avec Hugues Trachet, maraîcher en permaculture à Villeneuve d’Ascq, sur le thème : « comment reprendre en main notre alimentation collectivement, selon les principes de la permaculture, en respectant la charte des AMAP ? » et un stand de découverte deVascq’AMAP.

Ouverture du jardin familial

Henri Steux, situé en face de la Ferme d’en Haut. Vous pourrez le visiter et échanger avec les jardiniers qui s’en occupent toute l’année

Ferme d’en Haut – 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq

03 20 61 01 46 – lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq