L’après-midi sera en grande partie consacrée à la pratique du vélo. Avec l’Association Droit au vélo, les enfants pourront s’exercer à sa maniabilité et des conseils vous seront donnés pour utiliser le vélo en ville. Vous serez également aidés à la réparation de votre bicyclette par Les Jantes du Nord. Un repair café animé par le Jardin des bennes, du troc de graines et une sortie en trottinette seront également proposés. Gratuit, ouvert à tous et sans réservation hormis le Repair café au 03 20 61 01 46

Sur réservation pour le Repair Café, gratuit

Dimanche 5 juin 2022, de 15h à 18h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

