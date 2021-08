Rencontres au vert… Ferme d’en Haut, 3 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Rencontres au vert…

Ferme d’en Haut, le dimanche 3 octobre à 15:00

**« Rencontres au vert », après-midi autour du développement durable de 15h à 18h. Gratuit** Venez découvrir les espaces verts de la Ferme et participer à des activités autour du développement durable, du « faire soi-même » et de la récupération. Vous visiterez les jardins potagers et échangerez avec l’association CarréO sur les pratiques du carré potager, participerez à des activités comme la confection de boules de graines pour les oiseaux et de produits ménagers, ferez réparer vos appareils ménagers au Repair Café, découvrirez l’activité de Landart…En partenariat avec le service du Développement Durable. Informations et inscriptions au 03 20 61 01 46 pour les ateliers Et au 03 20 43 19 50 pour le Repair Café

Gratuit, sur présentation du pass sanitaire

Rencontres au vert à la Ferme d’en Haut autour d’ateliers consacrés aux pratiques du développement durable, dimanche 3 octobre 2021 de 15h à 18h

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T18:00:00