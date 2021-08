Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Rencontres au jardin Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Rencontres au jardin Saint-Brieuc, 25 août 2021, Saint-Brieuc. Rencontres au jardin 2021-08-25 18:00:00 – 2021-08-25 22:30:00

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Avec Carine CHICHEREAU Traduire dans les années 20 du siècle passé, traduire aujourd’hui. Originaire de Saint-Brieuc, Carine Chichereau est traductrice de littérature anglophone depuis près de vingt-cinq-ans. Elle a traduit notamment pour les classiques Henry James, Henry Miller, pour les modernes Joseph O’Connor ou Jane Smiley et récemment Suzanne Crossman, installée dans les Côtes-d’Armor qui publie L’Ile sombre aux éditions Delcourt. Elle nous expliquera en quoi la traduction est une pratique créatrice, et pourquoi les traducteurs ne seront jamais remplacés par des machines. contact@louisguilloux.com +33 6 82 21 24 22 Avec Carine CHICHEREAU Traduire dans les années 20 du siècle passé, traduire aujourd’hui. Originaire de Saint-Brieuc, Carine Chichereau est traductrice de littérature anglophone depuis près de vingt-cinq-ans. Elle a traduit notamment pour les classiques Henry James, Henry Miller, pour les modernes Joseph O’Connor ou Jane Smiley et récemment Suzanne Crossman, installée dans les Côtes-d’Armor qui publie L’Ile sombre aux éditions Delcourt. Elle nous expliquera en quoi la traduction est une pratique créatrice, et pourquoi les traducteurs ne seront jamais remplacés par des machines. dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51917#-2.75139