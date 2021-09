Rencontres au cinéma Lesneven, 18 septembre 2021, Lesneven.

Rencontres au cinéma 2021-09-18 20:15:00 – 2021-09-18 22:30:00 Cinéma Even 18, rue Alsace-Lorraine

Lesneven Finistère Lesneven

Ne manquez pas “Une histoire d’amour et de désir”, le second long-métrage de Leyla Bouzid, accompagnée au sein de la Sélection Annuelle du Groupe Ouest en 2016. Film de clôture de la Semaine de la Critique à Cannes cette année, et tout juste double récompensé au Festival d’Angoulême. Leyla Bouzid vient présenter son film au public de la Côte des Légendes !

contact@legroupeouest.com http://www.legroupeouest.com/

