Rencontres Astrociel Valdrôme Valdrôme Catégories d’Évènement: Drôme

Valdrôme

Rencontres Astrociel, 8 août 2023, Valdrôme Valdrôme. Rencontres Astrociel Station de Valdrôme Valdrôme Drôme

2023-08-08 – 2023-08-25 Valdrôme

Drôme Valdrôme Dans un site exceptionnel à 1400m d’altitude, participez à des échanges, conférences et ateliers menés par des spécialistes passionnés du ciel.

Plus d’information sur le site web de la Société d’Astronomie de France. observatoires@saf-astronomie.fr +33 1 42 24 13 74 https://saf-astronomie.fr/astrociel/ Valdrôme

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valdrôme Autres Lieu Valdrôme Adresse Station de Valdrôme Valdrôme Drôme Ville Valdrôme Valdrôme Departement Drôme Lieu Ville Valdrôme

Valdrôme Valdrôme Valdrôme Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valdrome valdrome/

Rencontres Astrociel 2023-08-08 was last modified: by Rencontres Astrociel Valdrôme 8 août 2023 Drôme Station de Valdrôme Valdrôme Drôme Valdrôme

Valdrôme Valdrôme Drôme