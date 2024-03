RENCONTRES ASSOCIEES UNE TERRE SANS ABEILLES CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, vendredi 29 mars 2024.

RENCONTRES ASSOCIEES UNE TERRE SANS ABEILLES CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens Haute-Garonne

Le collectif zéro déchet et zéro pesticide, l’association Reine de Pique et le Cinéma Le Régent vous proposent un film documentaire de Nicolas Dupuis et Elsa Putelat intitulé « Une Terre Sans Abeilles ». Soirée proposée dans le cadre de la semaine nationale pour les alternatives aux pesticides.

Projection suivie d’une discussion avec Jacques Petit et Chrystel Wantz, membres de l’association Reine de Pique.

Synopsis Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées.

Buffet bio dans le Bistrot. Débutez la soirée en partageant un moment convivial autour d’une dégustation de plats bio offerts par le collectif zéro déchet zéro pesticide.

Dégustation de miel proposée par l’association Reine de Pique. Mettez vos papilles à l’épreuve et tentez de déceler les différentes saveurs. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29 23:30:00

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

L’événement RENCONTRES ASSOCIEES UNE TERRE SANS ABEILLES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE