Rencontres “Arts en mai” 2022, “Les Jardins réenchantés” – Visite et musique au jardin de Yohan Saint-Just, 1 mai 2022, Saint-Just. Rencontres “Arts en mai” 2022, “Les Jardins réenchantés” – Visite et musique au jardin de Yohan Jardin de Yohan 6 Lieu-dit Le Vieux Bourg Saint-Just

Saint-Just Ille-et-Vilaine Saint-Just Rencontres “Arts en mai” 2022, 10ème édition dans le pays de Redon “Les Jardins réenchantés”

Visite guidée au jardin de Yohan, intervention musicale

Bulle musicale acoustique et sons de la nature avec Pierre-Yves Prothais (Eau fil de soi), « Instant de danse » animé par Catherine Adam, lecture de textes à partager, goûter – Inscriptions au 06 72 38 82 00, prix libre et conscient assolarotonde@gmail.com +33 6 72 38 82 00 Rencontres “Arts en mai” 2022, 10ème édition dans le pays de Redon “Les Jardins réenchantés”

Bulle musicale acoustique et sons de la nature avec Pierre-Yves Prothais (Eau fil de soi), « Instant de danse » animé par Catherine Adam, lecture de textes à partager, goûter – Inscriptions au 06 72 38 82 00, prix libre et conscient Jardin de Yohan 6 Lieu-dit Le Vieux Bourg Saint-Just

