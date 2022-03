Rencontres “Arts en mai” 2022, “Les Jardins réenchantés” – Vernissage de l’expo photo à Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Rencontres “Arts en mai” 2022, 10ème édition dans le pays de Redon “Les Jardins réenchantés”

À la médiathèque de Bains sur Oust

Exposition photographique « Les chemins de Compostelle » (Asso.les yeux de mon guide) et les sculptures aériennes en bambous de Jean-Yves Bardoul – Inauguration avec présentation par Philippe Pinon et causeries / témoignages.

