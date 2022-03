Rencontres “Arts en mai” 2022, “Les Jardins réenchantés” – Expo photo à Redon Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Rencontres “Arts en mai” 2022, 10ème édition dans le pays de Redon “Les Jardins réenchantés”

– Au château du parc Anger

Exposition « Le jardin sauvage » avec des peintures d’Yves Millet, pastels de Clotilde Aksin-Frappier, le vidéaste Frank Gourdien

