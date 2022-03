Rencontres Arts en Mai 2022, 10ème édition : “Les Jardins réenchantés” Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Rencontres Arts en Mai 2022, 10ème édition : “Les Jardins réenchantés” Redon, 5 avril 2022, Redon. Rencontres Arts en Mai 2022, 10ème édition : “Les Jardins réenchantés” Redon

2022-04-05 – 2022-05-15

Redon Ille-et-Vilaine Redon Des rendez-vous de partages, rencontres, découvertes avec balades, expositions, pratiques artistiques, contes, concerts dans nos “Jardins réenchantés”, dans le Pays de Redon. assolarotonde@gmail.com +33 6 62 61 59 93 Des rendez-vous de partages, rencontres, découvertes avec balades, expositions, pratiques artistiques, contes, concerts dans nos “Jardins réenchantés”, dans le Pays de Redon. Redon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Ville Redon lieuville Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Rencontres Arts en Mai 2022, 10ème édition : “Les Jardins réenchantés” Redon 2022-04-05 was last modified: by Rencontres Arts en Mai 2022, 10ème édition : “Les Jardins réenchantés” Redon Redon 5 avril 2022 ille-et-vilaine redon

Redon Ille-et-Vilaine