Ahuy Côte-d’Or Ahuy EUR Après une trève de 2 années, les artistes sont de retour à l’Aqueducienne à AHUY du 20 au 22 mai 2022 pour une exposition de l’Art dans tous ses états. Pendant 3 jours une trentaine d’artistes des différents ateliers de l’Association Familles Rurales mais également des artistes indépendants vous invitent à découvrir leurs œuvres. Il y en a pour tous les goûts : huile, aquarelle, pastel, dessin, sculptures, artisanat, scrapbooking. +33 3 80 23 80 33 Après une trève de 2 années, les artistes sont de retour à l’Aqueducienne à AHUY du 20 au 22 mai 2022 pour une exposition de l’Art dans tous ses états. Pendant 3 jours une trentaine d’artistes des différents ateliers de l’Association Familles Rurales mais également des artistes indépendants vous invitent à découvrir leurs œuvres. Il y en a pour tous les goûts : huile, aquarelle, pastel, dessin, sculptures, artisanat, scrapbooking. Salle des fêtes l’Aqueduciennes Route de Messigny Ahuy

