Rencontres artistiques, une exposition itinérante du Pôle Rosa Luxemburg à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la solidarité Paris

Du 11 janvier au 1er mars 2024, découvrez l’exposition photographique « Rencontres artistiques – Exposition itinérante du Pôle Rosa Luxemburg » à la Fabrique de la Solidarité.

A l’initiative du Pôle Rosa Luxemburg de la Ville de Paris (groupement de trois centres

d’hébergement et de réinsertion Sociale, et d’une maison relais), avec la participation

des associations Aurore, La Mie de Pain, l’Armée du Salut, et le soutien de la Mairie du 13ème arrondissement,

ce projet artistique met à l’honneur les œuvres de personnes

accompagnées connaissant ou ayant connu une situation de précarité.

Chaque « apprenti.e » photographe, avec la collaboration de la SCOP des Sales Gosses,

a pu faire valoir sa vision des lieux, et exprimer sa sensibilité. De

la Butte aux Cailles au majestueux parvis de la Bibliothèque Nationale

de France, les parcours ont été pensés comme des visites de redécouverte

et d’exploration de chaque quartier du 13ème arrondissement.

Vernissage de l’exposition le 1er février à 18h30. Inscription obligatoire ici.

La Fabrique de la solidarité 8 rue de la Banque 75002 Paris

La Fabrique de la solidarité 8 rue de la Banque 75002 Paris

