2023-02-11 15:00:00 – 2023-02-11 22:00:00 Gricourt

Aisne Gricourt 3 Gricourt Dance Compagny organise le samedi 11 février à la salle polyvalente de Gricourt : Des rencontres artistiques de 15h à 18h.

Entrée 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie sur place. Une zumba party de 20h à 22h sur le thème des Bronzés font du ski !

Entrée 8€ sur réservation (10€ sur place). Contact, renseignements et réservations pour la zumba party : 0669691638 / gdc02100@outlook.fr

gdc02100@outlook.fr +33 6 69 69 16 38

