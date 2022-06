Rencontres artistiques et Patrimoniales 2022 Ouainville Ouainville Catégories d’évènement: Ouainville

Seine-Maritime Ouainville Exposition de peintures et de photos.

Fermes, manoirs agricoles et paysages de Normandie.

A la Salle des fêtes de 14h30 à 19h00.

Samedi à 16h : conférence de S. Derouard : les colombiers

Dimanche à 16h : conférence de S. Périaux : les manoirs agricoles.

