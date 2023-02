Rencontres Artistiques de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’Évènement: Crèvecœur-le-Grand

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

Oise Crèvecœur-le-Grand Exposition/Vente de Peintures et Sculptures.

Dix Plasticiens du Collectif « Les Compagnons Artistes » présentent leurs œuvres en exposition dans les deux salles du Pavillon La Rochefouacauld.

Entrée Gratuite compagnonsartistes@gmail.com +33 6 16 97 03 68 https://www.lescompagnonsartistes.com/ Manoé

