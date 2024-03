Rencontres artistiques dans le jardin de Zazie Le jardin de Zazie Auvers-Saint-Georges, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Promenade libre dans un jardin romantique paysager de 800 m² avec carrés potager. Création en 2014. Rencontres artistiques avec exposition-vente : Créations bucoliques florales en fil de fer et papier (Le Monde de Zazie) – Photographie florale et végétale pour l’extérieur (Photosarelys) – Décoration pour jardin en céramique et verre et bijoux floraux en verre (Atelier d’Ö Verre). Animation land’art gratuite tout public (Chris Vasseur)

Le jardin de Zazie 39 rue Brément 91580 Auvers-Saint-Georges Auvers-Saint-Georges 91580 Essonne Île-de-France 06 85 21 33 28 http://www.instagram.com/le_monde_de_zazie Jardin romantique paysager de 800 m² autour d’une longère restaurée datant de la fin du XVIIIe siècle. Quelques carrés potager. Jardin créé en 2014. Couleurs dominantes : blanc, rose pâle et rose soutenu, bleu, violet et mauve, quelques touches de jaune pâle, feuillage bleuté. Parking libre dans la rue et sur la place de la mairie (200 mètres)

Marie-Lys Hagenmüller