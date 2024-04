Rencontres artistiques La Grange Autrement salle des Cavaliers Amou, dimanche 14 avril 2024.

Rencontres artistiques La Grange Autrement salle des Cavaliers Amou Landes

Plongez dans un monde d’expression et d’émerveillement lors de notre journée dédiée aux rencontres artistiques ! Rejoignez-nous pour une immersion dans l’art visuel, où les talents se rencontrent et viennent à la rencontre du public.

Une journée riche en créations, en émotions et en découvertes vous attend ! Au programme

exposition

démonstration avec Léa Coutureau

atelier à 11h avec Pascal Mondon

atelier à 14h avec Anne Bachy

Venez partager le repas du midi en mode pour un moment d’échange convivial avec les artistes. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

La Grange Autrement salle des Cavaliers Chemin de Ronde

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine artelandes@gmail.com

