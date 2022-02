Rencontres: Art, activisme et résistance au Myanmar, avec Chuu Wai Nyein Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Chuu Wai Nyein lorsque survient le coup d’État militaire en février 2021 descend dans la rue et lance le mouvement artistique Write for Right, qui encourage les manifestant·es à écrire ou dessiner sur des panneaux colorés. Chuu Wai Nyein s’engage auprès de mouvements féministes et vend ses œuvres au profit du Mouvement de Désobéissance Civile. En avril 2021, elle s’exile en France, où elle poursuit ses performances, l’exposition de ses toiles incendiaires, et bien sûr, son engagement: “Je continuerai toujours à manifester, où que je sois”, déclare-t-elle fièrement dans un portrait que lui consacre le TIME

Agée de 29 ans, artiste engagée et reconnue au Myanmar, Chuu Wai Nyein ouvre un studio d'art à Yangon lorsque survient le coup d'État militaire en février 2021.

