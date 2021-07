Pioggiola A Stazzona Haute-Corse, Pioggiola Rencontres « Architectures et Paysages » A Stazzona Pioggiola Catégories d’évènement: Haute-Corse

le lundi 9 août à A Stazzona

Dans le cadre des Rencontres Internationales de Théâtre / ARIA **Rencontres « Architectures et Paysages »** ——————————————– ### 11h00 – lecture de textes extraits de l’œuvre « La renfermée, la Corse » de Marie Susini Textes choisis par Laurence Viala, membre de la MA Corse, et lus par les stagiaires des Rencontres Théâtrales sous la Direction de Robin Renucci. ### 18h00 – « Le tourisme culturel, une ressource pour la renaissance des villages » Projection d’un court métrage sur la résidence d’architecte menée par la MA Corse dans le Ghjunsani, suivie de débats animés par Michèle Barbé architecte, Présidente de la Maison de l’Architecture de Corse ### Exposition « Projets lauréats du 1er Palmarès d’Architecture de Corse » pendant la durée du Festival

Entrée libre

Lecture de textes, projection de vidéos et débat A Stazzona Pioggiola Pioggiola Haute-Corse

