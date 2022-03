Rencontres Alphy / AIEM PNRB – Campus de Beaulieu,Université de Rennes 1, 14 mars 2022, Rennes.

Rencontres Alphy / AIEM

du lundi 14 mars au mercredi 16 mars à PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1

Programme et inscription [https://lbbe-dmz.univ-lyon1.fr/spip_alphy/spip.php?article41](https://lbbe-dmz.univ-lyon1.fr/spip_alphy/spip.php?article41) ALPHY/AIEM 2022 14-16 mars 2022 – Rennes. ATTENTION : en raison de la situation covid, la réunion ALPHY/AIEM (initialement prévue du 24 au 26 janvier 2022) est reportée du 14 au 16 mars. Si vous êtes déjà inscrit, veuillez utiliser le formulaire suivant pour confirmer votre participation : [https://framaforms.org/meeting-aiem-alphy-1641810599](https://framaforms.org/meeting-aiem-alphy-1641810599) L’objectif central du GDR “Approche Interdisciplinaire de l’Evolution Moléculaire” (AIEM) est d’aborder des questions fondamentales en biologie évolutive en tirant parti des méthodes issues des statistiques quantitatives et des mathématiques appliquées ainsi qu’en discutant des perspectives historiques et philosophiques du domaine. ALPHY est une réunion annuelle dédiée au domaine de la bioinformatique et de la génomique évolutive (ALPHY = ALignments and PHYlogeny). L’objectif principal de cette rencontre est de favoriser les échanges informels dans ce domaine hautement pluridisciplinaire, et d’inciter les jeunes scientifiques à présenter leurs travaux. Cette année, Alphy et l’AIEM ont décidé d’organiser une réunion commune, à Rennes, organisée par des membres des laboratoires ECOBIO (Sylvain Glémin, Morgane Ollivier et Armelle Salmon) et IGEPP (Julie Jaquiery et Jean-Christophe Simon). Le programme comprendra trois conférenciers invités ( Claire Lemaitre , Jens Bast , Amaury Lambert ) et 20 conférences. L’inscription à la réunion est gratuite, mais obligatoire. Veuillez utiliser le lien (en haut à gauche de cette page) pour vous inscrire. Si vous souhaitez présenter votre travail, soumettez votre résumé dans le formulaire d’inscription. Pour encourager la participation des jeunes collègues, nous réserverons et paierons directement les chambres d’hôtel des étudiants et post-doctorants. Si notre budget le permet, nous réserverons également des chambres pour d’autres participants. Veuillez indiquer si vous êtes intéressé par le formulaire d’inscription. Dates importantes : • Date limite de soumission des résumés : 3 décembre 2021 • Notification : 13 décembre 2021 • Date limite d’inscription : 20 décembre 2021. A bientôt – rendez-vous à Alphy/AIEM 2022 !

Colloque Génomique évolutive, Bioinformatique, Alignement et Phylogénie

