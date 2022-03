RENCONTRES AGRICOLES Ganges, 15 mai 2022, Ganges.

RENCONTRES AGRICOLES Ganges

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Ganges Hérault Ganges

Ganges accueille son salon de l’agriculture et de la nature, le dimanche 15 mai 2022.

Au programme : animaux de la ferme et d’ailleurs, animations et ateliers, démonstrations, produits du terroir, buvette et bien d’autres !

Venez profiter d’une journée festive faisant revivre les traditions agricoles qui ont marqué et qui marquent encore le pays gangeois.

Ganges accueille son salon de l’agriculture et de la nature, le dimanche 15 mai 2022. Venez profiter d’une journée festive faisant revivre les traditions agricoles qui ont marqué et qui marquent encore le pays gangeois.

tpgangeois@gmail.com https://www.rencontresagricolesdeganges.fr/

Ganges accueille son salon de l’agriculture et de la nature, le dimanche 15 mai 2022.

Au programme : animaux de la ferme et d’ailleurs, animations et ateliers, démonstrations, produits du terroir, buvette et bien d’autres !

Venez profiter d’une journée festive faisant revivre les traditions agricoles qui ont marqué et qui marquent encore le pays gangeois.

Ganges

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT CEVENNES MEDITERRANEE