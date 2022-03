Rencontres Accordéonistiques # 1 – Concert Jam Marseille 6e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Ce sera la première session du nouveau concept du Festival d’accordéon. Nous avons effectivement convenu avec quelques accordéonistes de la région (et pourquoi pas d’ailleurs…) d’étendre le festival de la mi-novembre qui à lieu chaque année à des rendez-vous bimestriels qui prendront la forme :



D’une pratique commune dirigée ouverte moyen et au delà de 15h à 18h

D’un mini concert de 45 mn à 20h30

D’une Jam ouverte à tous les accordéonistes et voire à d’autres instrumentistes



Cette session sera dirigée par Olivier Ronfard et invité.e(s)

http://www.le-non-lieu.fr/

