Rencontres à Lire Rencontres à Lire Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Rencontres à Lire Rencontres à Lire, 5 avril 2022, Dax. Rencontres à Lire

Rencontres à Lire, le mardi 5 avril à 10:00

Cette année, la manifestation retrouve le calendrier habituel et aura lieu en avril. Du 1er au 3. Une fois encore, le programme fait la part belle à la littérature générale. Plusieurs auteurs de renom sont attendus à Dax comme Sorj Chalandon qui faisait partie de la dernière sélection du Prix Goncourt 2021 mais aussi Pierre Assouline, membre du jury du Prix Goncourt, Eric Fottorino, Frédéric Sounac, Yannick Haenel, Gwenaëlle Aubry. [[https://www.dax.fr/evenement/les-rencontres-a-lire-2022/](https://www.dax.fr/evenement/les-rencontres-a-lire-2022/)](https://www.dax.fr/evenement/les-rencontres-a-lire-2022/) Festival Rencontres à Lire à Dax Rencontres à Lire 14, rue Saint Pierre Dax 40100 Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Rencontres à Lire Adresse 14, rue Saint Pierre Dax 40100 Ville Dax lieuville Rencontres à Lire Dax Departement Landes

Rencontres à Lire Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Rencontres à Lire Rencontres à Lire 2022-04-05 was last modified: by Rencontres à Lire Rencontres à Lire Rencontres à Lire 5 avril 2022 Dax Rencontres à Lire Dax

Dax Landes