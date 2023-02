Rencontres à l’atelier / Démonstrations des savoir-faire du patrimoine bâti Lunegarde Lunegarde Catégories d’Évènement: Lot

Rencontres à l'atelier / Démonstrations des savoir-faire du patrimoine bâti, 1 avril 2023, Lunegarde

Lot Lunegarde Jean-Baptiste Arbelet, menuisier, vous ouvre les portes de son atelier et y accueille ses collègues artisans bénéficiant

de la marque Valeurs Parc sur la restauration du patrimoine bâti.

Maçons, charpentiers, menuisiers, muraillers seront présents pour vous parler de leur travail, faire des démonstrations de leur savoir-faire et vous proposer des ateliers d’initiation. Animation proposée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art

Infos » Parc / 05 65 24 20 50 C.Pelaprat/biljara.com

