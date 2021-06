Rencontres à la Maison des insectes Maison des insectes, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Carrières-sous-Poissy.

Maison des insectes, le dimanche 19 septembre à 11:00

Venez rencontrer les insectes en vrai, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. Au travers d’une visite ludique et sensible, venez rencontrer les (pas si) petites bêtes vivantes, avec toutes les idées reçues que chacun peut avoir à leur égard. Toutes les tailles et formes seront au rendez-vous. Au cœur d’une scénographie originale, nous serons là pour vous accompagner et voir les insectes d’un œil nouveau ! Découvertes et sensations fortes garanties !

Entrée libre et gratuite. En fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’évènement, le nombre de visiteurs pourra être limité

Venez à la rencontre des insectes qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs !

Maison des insectes 718 avenue du docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00