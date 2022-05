RENCONTRES À LA FERME Domèvre-sur-Durbion Domèvre-sur-Durbion Catégories d’évènement: Domèvre-sur-Durbion

Domèvre-sur-Durbion Vosges Domèvre-sur-Durbion Six exploitations agricoles du département des Vosges, ouvrent leur porte au grand public !

Une journée pour découvrir le monde agricole, la richesse de nos terroirs et la qualité de nos productions mais également échanger avec les agriculteurs et montrer la réalité de leur métier.

« Jouez les apprentis agriculteurs le temps d’une journée ! »

Visite de la ferme, échanges, dégustations de produits du terroir, contact avec les animaux, exposition d’engins agricoles, producteurs locaux…« A chaque ferme son menu »

Venez manger à la ferme !

Chaque ferme vous propose un repas à base de produits locaux !

Entrée libre et gratuite de 9h à 18h Domèvre-sur-Durbion

